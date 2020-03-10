Резкое падение цен на нефть и эпидемия коронавируса могут стать спусковым механизмом для начала мирового кризиса, который не сулит Украине и гривне ничего хорошего. Об этом финансовый аналитик Сергей Фурса сказал в комментарии «Апострофу» 9 марта

«Черный понедельник». Почему упали рубль и нефть и что будет дальше © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

То, что произошло на рынках в «черный понедельник», Фурса назвал настоящим шоком. По его словам, если бы подобный обвал произошел без учета коронавируса, то, возможно, была бы просто сильная коррекция. Но в нынешних условиях рынки начали двигаться к рецессии, отметил аналитик.

«Для нас (Украины — ред.) это будет вдвойне или даже втройне больно, так как мы фактически "послали" МВФ (Международный валютный фонд — ред.), соответственно, поддержки у нас не будет, а с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для "идеального шторма"», — заявил эксперт.

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Единственным положительным моментом, по его словам, является то, что Нацбанк Украины смог накопить резервы, за счет который будет сдерживать снижение курса гривны, — их хватит не более чем на год. В то же время снижаться гривна все равно будет, и это — «долгосрочная история».

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин согласен с прогнозом роста гривны по отношению к доллару. По его мнению, в ближайшее время курс достигнет отметки в 27 гривен за доллар, и вряд ли остановится на этом.