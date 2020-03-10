В понедельник, 9 марта, нефть Brent обвалилась на 26,5% — до 33,27 долларов за баррель. Такого не было с 1991 года, когда США начали первую войну в Ираке.
То, что произошло на рынках в «черный понедельник», Фурса назвал настоящим шоком. По его словам, если бы подобный обвал произошел без учета коронавируса, то, возможно, была бы просто сильная коррекция. Но в нынешних условиях рынки начали двигаться к рецессии, отметил аналитик.
«Для нас (Украины — ред.) это будет вдвойне или даже втройне больно, так как мы фактически "послали" МВФ (Международный валютный фонд — ред.), соответственно, поддержки у нас не будет, а с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для "идеального шторма"», — заявил эксперт.
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Единственным положительным моментом, по его словам, является то, что Нацбанк Украины смог накопить резервы, за счет который будет сдерживать снижение курса гривны, — их хватит не более чем на год. В то же время снижаться гривна все равно будет, и это — «долгосрочная история».
Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин согласен с прогнозом роста гривны по отношению к доллару. По его мнению, в ближайшее время курс достигнет отметки в 27 гривен за доллар, и вряд ли остановится на этом.