«Если кого-то не посадят, если люди не увидят реальную борьбу с коррупцией и не увидят "посадок", притом, я бы так сказал — и сажать, и судить, а не только сажать, потому что сажать — мало. Надо, чтобы все было по закону, а это должна быть грамотная работа прокуроров, следователей и т.д., то рейтинг будет рушиться», — подчеркнул Карасев.
Он считает, что рейтинг власти будет рушиться прежде всего не потому, что гривна будет девальвировать, уменьшатся зарплаты и не проиндексируют пенсии.
Карасев утверждает, что во время президентской кампании главный запрос людей был таким — посадить коррупционеров.
«Но главное, что если до дедлайна — а дедлайн у нас будет 20 мая этого года, годовщина инаугурации президента Зеленского — не будет громкого дела, громкой посадки, тогда с рейтингами будут проблемы. Я прогнозирую, что к этому времени будут какие-то результаты», — полагает Карасев.
Напомним, 5 марта Верховная Рада отправила в отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.
Как отмечалось, одной из причин отставки стал тот факт, что расследование дел против бывшего президента страны Петра Порошенко при Рябошапке остановилось.