Если к 20 мая, годовщине инаугурации Зеленского, никто из высокопоставленных коррупционеров не ответит по всей строгости закона, то рейтинги нынешней власти обвалятся, сказал политолог Вадим Карасев, сообщает сайт телеканала ZIK 9 марта

«Если кого-то не посадят, если люди не увидят реальную борьбу с коррупцией и не увидят "посадок", притом, я бы так сказал — и сажать, и судить, а не только сажать, потому что сажать — мало. Надо, чтобы все было по закону, а это должна быть грамотная работа прокуроров, следователей и т.д., то рейтинг будет рушиться», — подчеркнул Карасев.

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Карасев утверждает, что во время президентской кампании главный запрос людей был таким — посадить коррупционеров.

«Но главное, что если до дедлайна — а дедлайн у нас будет 20 мая этого года, годовщина инаугурации президента Зеленского — не будет громкого дела, громкой посадки, тогда с рейтингами будут проблемы. Я прогнозирую, что к этому времени будут какие-то результаты», — полагает Карасев.

Напомним, 5 марта Верховная Рада отправила в отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку.

Как отмечалось, одной из причин отставки стал тот факт, что расследование дел против бывшего президента страны Петра Порошенко при Рябошапке остановилось.