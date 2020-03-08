В Японии пропал украинский спортсмен, тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко после того, как решил подняться на Фудзияму. Об этом 8 марта сообщил сайт РБК-Украина

Как уточнил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, Алексей Борисенко отправился в Японию, чтобы принять участие в марафоне. Однако забег был отменен в связи эпидемией коронавируса.

«Наше посольство активно занимается. Подключили всех, кого можно», — приводит словам украинского дипломата издание.

По информации друзей спортсмена, он намеривался отправится на священную для японцев гору Фудзияма еще 26 февраля. Однако уже 28 числа любая связи с ним пропала. Депутат Рады, который мог подхватить коронавирус, сдал анализы © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Долгое время поисковые мероприятия было невозможно организовать из-за плохой погоды. Поэтому друзья Алексея Борисенко вынуждены были обратиться за помощью к группе частных альпинистов, которые готова начать поиски.

По причине расползающейся эпидемии в мире уже отменены множество массовых и спортивных мероприятий. Ранее международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила олимпийский квалификационный турнир по баскетболу 3х3 в Индии и-за распространения коронавирусной инфекции в мире. Под угрозой даже проведение летней олимпиады в Токио, хотя пока МОК заявляет, что подготовка к спортивному форуму идет по плану.