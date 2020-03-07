Независимый украинский журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем он занимался до своего прихода в профессию, начиная с советских времен

Руслан Коцаба: Для олигархов Украина, как фабрика. Когда перестает работать, назначают выборы © Facebook, Руслан Коцаба

«До армии я во Львов поступить не мог, там была страшная коррупция, а в Ленинграде был шанс — вторая столица СССР, и там можно было по-честному», — пояснил Коцаба.

После окончания аспирантуры, вспоминает журналист, он защитился и пошел на госслужбу в экологическую инспекцию, потом в охотничью инспекцию, рыбинспекцию, где боролся с настоящими браконьерами.

"Это мужская работа, потому что браконьеры — энергичные и волевые люди, на них интересно охотиться. Ночные погони, драка, наручники, свидетелей нет — это чисто мужской адреналин", — рассказал он.

Собеседник издания отметил, что ему было тяжело на госслужбе, поскольку он не брал и не давал взяток и многих этим раздражал. Коцаба отметил, что начальство, которому он надоедал, каждый раз отправляло на повышение, карьера складывалась хорошо.

Но карьера закончилась после Оранжевой революции 2004 года, когда его уволили из-за обвинений в "кучмизме", и он ушел в журналистику на местный телеканал «Галичина», с которым сотрудничал еще по теме браконьерства и незаконной вырубки леса.