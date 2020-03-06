Презентация украинской певицей Анной Корсун (Maruv) нового мини-альбома вызвала очередную волну критики ее поклонников. Об этом 6 марта сообщило издание bigmir.net

«Сельские киски, в зоне непрополотой редиски»: Maruv шокировала фанатов своим альтер эго © Facebook, MARUV

«Новая сила киски и предзаказ ЕР "Fatality" на всех цифровых площадках. Ссылка в профиле», — написала Корсун.

Подписчики певицы обвинили ее в пошлости и в склонности к порнгографии.

«Из звезды мирового масштаба кубарем в порноактрисы) Что поделать: можно девушку вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывести», — написал один из фолловеров.

В чрезмерно откровенных снимках Корсун, которые она публикает в Instagram, упрекали и раньше.