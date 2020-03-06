Рекламу своего творчества Maruv разместила на фото своих ягодиц в откровенном розовом белье в Instagram.
«Новая сила киски и предзаказ ЕР "Fatality" на всех цифровых площадках. Ссылка в профиле», — написала Корсун.
Подписчики певицы обвинили ее в пошлости и в склонности к порнгографии.
«Из звезды мирового масштаба кубарем в порноактрисы) Что поделать: можно девушку вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывести», — написал один из фолловеров.
В чрезмерно откровенных снимках Корсун, которые она публикает в Instagram, упрекали и раньше.