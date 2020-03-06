Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк может стать новым главой Национального банка Украины (НБУ). Об этом экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил в своем Telegram-канале 6 марта
«Появилась информация, что сейчас рассматривается возможность назначения Арсения Яценюка на должность первого вице-премьера — министра экономики. На самом деле кандидатура Арсения Яценюка действительно рассматривается, но на другую должность — главы НБУ», — написал он.
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