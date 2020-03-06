Арсений Яценюк. Биографическая справка
Арсений Яценюк. Биографическая справка
© РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
«Появилась информация, что сейчас рассматривается возможность назначения Арсения Яценюка на должность первого вице-премьера — министра экономики. На самом деле кандидатура Арсения Яценюка действительно рассматривается, но на другую должность — главы НБУ», — написал он.