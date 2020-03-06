Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля назвал возможных претендентов на пост генпрокурора Украины. Он рассказал об этом в комментарии изданию Украина.ру 6 марта

Генпрокуратура Украины получила временного руководителя после ухода Рябошапки © Ukraina.ru Руслана Рябошапку. В качестве его возможного преемника называют депутата от фракции «Слуги народа» Сергея Ионушаса.

«Вот Ионушаса сейчас пророчат и называют [врио главы Госбюро расследований Ирину] Венедиктову. Я думаю, что все-таки Ионушас выглядит приоритетным, потому что его уже рассматривали на должность заместителя генпрокурора, и он для президента человек, вызывающий доверие», — считает Воля.

Другие экспертные мнения Владимира Воли читайте в Telegram-канале Украина.ру

При этом, по его словам, «неплохим вариантом» также стал бы известный юрист, замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Это было бы хорошо не только с точки зрения его профессионализма, но и с целью обеспечения «баланса» в Офисе генпрокурора, в руководстве которого были бы представители разных политических лагерей, отметил политолог.

Однако назначение Портного, по мнению эксперта, привело бы к большому политическому резонансу.