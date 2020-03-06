«Установить режим повышенной готовности для всех подразделений городского совета на период риска распространения коронавирусной инфекции; ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества человек <…>; ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий к улучшению эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
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Ранее карантин объявили в Черновицкой области, где закрыли школы областного центра, колледжи и университеты с 6 по 22 марта. Кроме того, было запрещено проведение массовых мероприятий.
На сегодняшний день на Украине есть один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Анализы еще десяти человек находятся на проверке.