В Сумском горсовете предложили ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом на днях сообщила пресс-служба горсовета

Украина, паника из-за коронавируса: возможно, он уже пришел в Киев © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк сообщении.

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Ранее карантин объявили в Черновицкой области, где закрыли школы областного центра, колледжи и университеты с 6 по 22 марта. Кроме того, было запрещено проведение массовых мероприятий.

На сегодняшний день на Украине есть один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Анализы еще десяти человек находятся на проверке.