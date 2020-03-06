Новый министр здравоохранения Украины Илья Емец 5 марта в эфире ток-шоу «Право на власть» высказал свою позицию по отношению к медицинской реформе

Украина.ру на Youtube «Новый гражданин»: украинцы с российскими паспортами всё равно не россияне?