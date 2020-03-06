«Я обязан сделать так, чтобы два столпа — пациент и медик — не были против реформы. Если хоть один из них будет против, никакой реформы не будет. Поэтому моя задача сейчас сделать некоторую эволюцию в реформе и сделать так, чтобы и пациент, и врач были довольны. Сейчас только часть реформы, главная — это специализированная медицинская помощь, в которой много-много аспектов, и я уверен, что мы должны решить первое — это страховая медицина. Мы абсолютно обязаны как можно скорее сказать, что гражданин Украины имеет право на страховую медицину», — отметил Емец.
При этом он уточнил, что ни в коем случае не будет ликвидирована Национальная служба здоровья.