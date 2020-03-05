Декоммунизированный памятник в Херсоне попал в тизер нового альбома Rammstein
Декоммунизированный памятник в Херсоне попал в тизер нового альбома Rammstein
© commons.wikimedia.org, 7777777kz
На Украину Линдеманн приехал порадовать своих местных поклонников концертом в рамках тура в поддержку альбома F&M. Выступление проекта Lindemann в Киеве намечено на пятницу, 6 марта.

«#kiev увидимся завтра», — подписал музыкант.

На видеоролике он позирует на фоне въезда в столицу Украины в медицинской маске, на которой написано «F..k coronavirus».

Стоит отметить, что ранее в СМИ Линдеманна называли возлюбленным одной из скандальных украинских поп-исполнительниц, которая даже якобы завела ребенка от солиста Rammstein.