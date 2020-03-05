На Украину Линдеманн приехал порадовать своих местных поклонников концертом в рамках тура в поддержку альбома F&M. Выступление проекта Lindemann в Киеве намечено на пятницу, 6 марта.
«#kiev увидимся завтра», — подписал музыкант.
На видеоролике он позирует на фоне въезда в столицу Украины в медицинской маске, на которой написано «F..k coronavirus».
Стоит отметить, что ранее в СМИ Линдеманна называли возлюбленным одной из скандальных украинских поп-исполнительниц, которая даже якобы завела ребенка от солиста Rammstein.