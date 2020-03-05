Тиль Линдеманн, солирующий в популярной немецкой группе Rammstein и в музыкальном проекте имени себя, в своем Instagram 5 марта опубликовал в сториз видео из украинской столицы, в котором высказал отношению к коронавирусу

Декоммунизированный памятник в Херсоне попал в тизер нового альбома Rammstein © commons.wikimedia.org, 7777777kz

«#kiev увидимся завтра», — подписал музыкант.

На видеоролике он позирует на фоне въезда в столицу Украины в медицинской маске, на которой написано «F..k coronavirus».

Стоит отметить, что ранее в СМИ Линдеманна называли возлюбленным одной из скандальных украинских поп-исполнительниц, которая даже якобы завела ребенка от солиста Rammstein.