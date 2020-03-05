Пограничники не пропустили на Украину экс-солиста российской группы «Лесоповал» Сергея Куприка и запретили ему въезд на территорию страны на три года. Об этом 5 марта сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), которую цитирует УНИАН

Отмечается, что накануне он прибыл рейсом из Риги в Киев. Во время беседы выяснилось, что Куприк недавно гастролировал в Донецке. Узелок завяжется: певица Апина может не попасть на свой концерт в Киеве © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Конечно же, попал он туда незаконным образом — через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинским властям участке российско-украинской границы. Таким же образом он и покинул оккупированную территорию», — говорится в сообщении.

При этом имя задержанного ведомство не назвало. Агентство УНИАН со ссылкой на источник в ГПСУ сообщило, что «певец, которому запретили въезд, это экс-солист российской группы "Лесоповал" Сергей Куприк».

Куприк родился в Москве в 1973 году. Окончил училище им. Гнесиных и Луганский институт культуры и искусств. С 1994 по 2008 год являлся солистом «Лесоповала». В 2004 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма присвоил ему звание Заслуженного артиста страны. В 2018 году получил также звание Заслуженного артиста РФ.