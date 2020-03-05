Отмечается, что накануне он прибыл рейсом из Риги в Киев. Во время беседы выяснилось, что Куприк недавно гастролировал в Донецке.
«Конечно же, попал он туда незаконным образом — через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинским властям участке российско-украинской границы. Таким же образом он и покинул оккупированную территорию», — говорится в сообщении.
При этом имя задержанного ведомство не назвало. Агентство УНИАН со ссылкой на источник в ГПСУ сообщило, что «певец, которому запретили въезд, это экс-солист российской группы "Лесоповал" Сергей Куприк».
Куприк родился в Москве в 1973 году. Окончил училище им. Гнесиных и Луганский институт культуры и искусств. С 1994 по 2008 год являлся солистом «Лесоповала». В 2004 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма присвоил ему звание Заслуженного артиста страны. В 2018 году получил также звание Заслуженного артиста РФ.