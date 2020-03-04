Дмитрий Кулеба. Биографическая справка
Дмитрий Кулеба. Биографическая справка
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Верховная Рада 4 марта  большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.

Его уход влечет отставку и всех членов Кабмина, в том числе и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 конституции Украины, Верховная рада Украины постановляет: назначить Кулебу Дмитрия Ивановича на должность министра иностранных дел», — говорится в документе.

 С апреля 2016 года по август 2019 года Кулеба был постоянным представителем Украины при Совете Европы. В правительстве Алексея Гончарука занимал пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

 

 