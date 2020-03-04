«Большего унижения, чем это — трудно себе представить: квотирование женщин в списках. Полюби меня по принуждению, потому что иначе никак. Сначала эти дегенераты квотировали украинскую музыку и выдавали это за большое достижение. Теперь взялись за пань и панн. Слушайте! Когда женщина захочет, то пройдет сквозь бурю и тернии. Другое дело, что у мужчин страх на хотение. Скажи гендерным дуракам молиться, они лоб разобьют», — сказала Фарион.
Новая партийная система обязательно будет действовать на выборах в советы всех уровней, где количество избирателей превышает 90 тысяч. В этот перечень попадают все облсоветы и 30 городских советов.
Таким образом, для того, чтобы выдвинуть линейку кандидатов на все вакантные места в совете, нужно иметь в команде от 14 до 48 кандидаток.
Партии, которые не будут придерживаться этого принципа, не зарегистрируют на выборах.