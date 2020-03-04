Известная украинская националистка и ярый борец со всем русским Ирина Фарион 3 марта на своей странице в Facebook раскритиковала информацию о том, что гендерный минимум для женщин и мужчин в партийном избирательном списке, по новому Избирательному кодексу Украины, составляет 40%

«Зе-вирус гораздо опаснее любой болезни»: Фарион обозвала украинцев «больными» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Новая партийная система обязательно будет действовать на выборах в советы всех уровней, где количество избирателей превышает 90 тысяч. В этот перечень попадают все облсоветы и 30 городских советов.

Таким образом, для того, чтобы выдвинуть линейку кандидатов на все вакантные места в совете, нужно иметь в команде от 14 до 48 кандидаток.

Партии, которые не будут придерживаться этого принципа, не зарегистрируют на выборах.