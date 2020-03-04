Во Львове создан оперативный штаб после того, как на Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета 3 марта

На Украине проверили 111 тыс. человек на коронавирус – МВД © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

«Мы во Львове решили создать оперативный штаб. Его возглавила моя заместитель Галина Сличная… Сегодня мы не вводим карантин», — заявил Садовый.

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В оперативный штаб вошли медики, фармацевты, работники образования, культуры и всех важных сфер Львова. Также, по данным градоначальника, в городе заработала горячая линия 1580, по которой можно получить оперативную информацию, в частности, по медицинским вопросам.