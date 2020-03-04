Мужчина рассказал полицейским, что он нанял велорикшу для туристической поездки по городу. Последний, по словам австралийца, занимался не только извозом, но и наркотиками приторговывал. По утверждению мужчины, ему был продан кокаин крайне низкого качества.
«Это не кокаин, это кетамин какой-то!» — сказал житель Австралии, пояснив копам, что кетамин это такой транквилизатор.
Мужчина отметил, что после обнаружения «подставы» он вернулся на стоянку велорикшей разобраться с недобросовестным продавцом, однако получил струю перцового газа в лицо.
После этого он вызвал полицейских, которым также высказал свои претензии по качеству кокаина. Когда правоохранитель спросил, знает ли мужчина, что кокаин запрещен в Латвии, тот ответил: «Знаю, он везде незаконный».