Перевозчики в столице Латвии продают кетамин вместо кокаина, рассказал гражданин Австралии местным полицейским. Видео беседы было опубликовано на странице рижской полиции в Facebook 3 марта. Сам инцидент произошел 29 февраля, говорится в подписи к ролику

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«Это не кокаин, это кетамин какой-то!» — сказал житель Австралии, пояснив копам, что кетамин это такой транквилизатор.

Мужчина отметил, что после обнаружения «подставы» он вернулся на стоянку велорикшей разобраться с недобросовестным продавцом, однако получил струю перцового газа в лицо.

После этого он вызвал полицейских, которым также высказал свои претензии по качеству кокаина. Когда правоохранитель спросил, знает ли мужчина, что кокаин запрещен в Латвии, тот ответил: «Знаю, он везде незаконный».