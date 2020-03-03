2 марта в Бишкеке прошел митинг сторонников осужденного политика Садыра Жапарова, на котором собрались более тысячи человек. Вечером участники акции двинулись в сторону "Белого дома", милиции пришлось разгонять их с использованием светошумовых гранат и слезоточивого газа.
«Эти события напомнили мне митинг 2012 года, в котором принимал участие сам Садыр Жапаров. После окончания акции ее участники решили штурмовать "Белый дом". Поэтому к нынешнему митингу было повышенное внимание правоохранителей, и нейтрализовать провокации тоже удалось довольно быстро», — сказал политолог.
Он отметил, что общественно-политическая ситуация в КР по-прежнему оставляет желать лучшего, а потому люди все еще выходят с протестом на улицы.
«Этот год предвыборный, и наверняка есть политические силы, которые захотят попасть в Жогорку Кенеш (республиканский парламент — ред.) не путем честных выборов. Возможны разные провокации, потому властям лучше не расслабляться», — подчеркнул Шестаков.
По его словам, если мэрия инициирует запрет на проведение митингов в центре столицы, это может привести к акциям протеста. Выборы в парламент Киргизии пройдут в октябре.