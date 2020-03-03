В среду, 4 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание. Как ожидается, депутаты могут рассмотреть отставку премьера и ряда министров.
«Сейчас идет речь о том, чтобы убрать "соросят", но нужно выдвинуть еще один лозунг: привлечь к ответственности тех из них, кто этого заслуживает. Но этого нет даже в повестке дня тех заседаний, которые власть проводит, чтобы очистить наши "соросятские" конюшни», — рассказал Рудяков.
Политолог добавил, что наиболее высокие шансы занять пост премьера-министра Украины у Дениса Шмыгаля. Шансы же нынешнего главы Кабмина Алексея Гончарука сохранить свою должность очень призрачны.