Кроме замены состава правительства Украины нужно привлечь к ответственности тех политиков, которых финансировали фонды Джорджа Сороса, так называемых «соросят». Об этом в интервью изданию Украина.ру 3 марта рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Политолог Рудяков составил рейтинг кандидатов на пост премьер-министра Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Сейчас идет речь о том, чтобы убрать "соросят", но нужно выдвинуть еще один лозунг: привлечь к ответственности тех из них, кто этого заслуживает. Но этого нет даже в повестке дня тех заседаний, которые власть проводит, чтобы очистить наши "соросятские" конюшни», — рассказал Рудяков.

Политолог добавил, что наиболее высокие шансы занять пост премьера-министра Украины у Дениса Шмыгаля. Шансы же нынешнего главы Кабмина Алексея Гончарука сохранить свою должность очень призрачны.