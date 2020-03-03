Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что «добрый человек» заразиться китайским коронавирусом COVID-19 не может. Его слова приводит Sputnik Армения 3 марта

«Царукян в этом (в маске. — Ред.) не нуждается. К добрым людям эта зараза не липнет», — сказал сам Царукян.

Хроники коронавируса. Смерти в США и зараженная в Крыму © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Также Царукян сказал, что власти не обеспечили страну достаточным количеством медицинских масок, которые «добрым людям», по его словам, не нужны.

Ранее Католикос Грузии Илия II рассказал, что коронавирус не мог появиться без помощи бога, а украинский астролог посоветовал согражданам бежать от коронавируса в Египет.