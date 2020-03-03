«Царукян в этом (в маске. — Ред.) не нуждается. К добрым людям эта зараза не липнет», — сказал сам Царукян.
Таким образом, из его слов следует, что все заразившиеся коронавирусом люди добрыми не являются.
Также Царукян сказал, что власти не обеспечили страну достаточным количеством медицинских масок, которые «добрым людям», по его словам, не нужны.
Ранее Католикос Грузии Илия II рассказал, что коронавирус не мог появиться без помощи бога, а украинский астролог посоветовал согражданам бежать от коронавируса в Египет.