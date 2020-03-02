Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II в ходе воскресной проповеди сказал, что ему явилось видение о победе человечества над коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает Sputnik Грузия

«Патриарх рассказал, что видел, как человек огненного цвета, сидящий на коне, перелетел над его головой и исчез. Затем к нему подошел ребенок, плюнул на землю, пальцем смешал слюну и нарисовал себе крест на лбу», — пишет агентство.

Согласно его сообщению, Илия II назвал свое видение знаком того, что с помощью Господа и Креста человек сможет победить коронавирус.

«Мы обращаем большое внимание сегодня на те события, которые возникли во всем мире в связи с коронавирусом. Откуда он, от Бога, или от зла — одно хочу сказать вам, что без Господа это не произошло бы».

Белоруссия шутит над коронавирусом и ощущает последствия противостояния с Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Двое из них незадолго до этого побывали в Иране, а одна женщина привезла заразу из Италии.

Всего в мире вирусом заразились более 87 тысяч человек, скончались из них почти три тысячи.