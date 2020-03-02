«Патриарх рассказал, что видел, как человек огненного цвета, сидящий на коне, перелетел над его головой и исчез. Затем к нему подошел ребенок, плюнул на землю, пальцем смешал слюну и нарисовал себе крест на лбу», — пишет агентство.
Согласно его сообщению, Илия II назвал свое видение знаком того, что с помощью Господа и Креста человек сможет победить коронавирус.
«Мы обращаем большое внимание сегодня на те события, которые возникли во всем мире в связи с коронавирусом. Откуда он, от Бога, или от зла — одно хочу сказать вам, что без Господа это не произошло бы».
В самой Грузии коронавирус обнаружен у трех пациентов.
Двое из них незадолго до этого побывали в Иране, а одна женщина привезла заразу из Италии.
Всего в мире вирусом заразились более 87 тысяч человек, скончались из них почти три тысячи.