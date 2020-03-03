Астролог Влад Росс посоветовал всем, кто боится коронавируса, на время отправиться в жаркие страны, например, в Египет или Объединенные Арабские Эмираты. Об этом 3 марта сообщает «Главред»

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«Обратите внимание: были редкие сообщения о том, что случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Таиланде, Индонезии, но, тем не менее, там он бесследно исчез. В этих странах не было смертельных случаев, все люди излечились, и вирус не смог набрать обороты», — отметил Росс.

С астрологической точки зрения буйству коронавируса способствовало пребывание Меркурия в зодиакальном знаке Рыб. Астролог убежден, что, пока сохранялось такое положение Меркурия, на Украине было много заболевших гриппом и различными ОРВИ.

Он заверил, что, когда Меркурий покинет знак Рыб (а случится это 12 апреля), риск распространения коронавируса сведется к минимуму.

«Хочу успокоить украинцев: коронавируса в нашей стране не будет. Для зодиакального знака Тельца нет никаких указаний на подобные угрозы, а Украина, как известно, под Тельцом. Были предпосылки ожидать эпидемий в странах, находящихся под влиянием Козерога (Китай) и Стрельца (Южная Корея и Италия). По моим прогнозам, в плане коронавируса также может быть сложная ситуация в Иране и Ираке», — отметил астролог.

Кроме того, Росс считает, что украинцы, которых эвакуировали из Китая и которых, мягко говоря, недружелюбно встречали в Новых Санжарах, не представляют никакой опасности.

По мнению астролога, скоро Сатурн войдет в знак Водолея, что всегда открывает благоприятные возможности изобрести новые лекарства и вакцины от вирусов. Поэтому вакцину от коронавируса мир получит якобы уже в апреле.