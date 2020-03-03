Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) будет перенесен на более поздний срок из-за распространения в мире коронавируса. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил на своей странице в Facebook 3 марта

В Крыму проходит V Ялтинский международный экономический форум - видео ©

«Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус», — написал Аксёнов.

Он добавил, что точная дата проведения ЯМЭФ еще не определена и зависит от развития ситуации с распространением вируса. Перенос форума был согласован с курирующим Крым вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным.

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По данным председателя комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, ЯМЭФ может пройти в мае-июне. При этом депутат видит в этом возможный положительный эффект.

«Абсолютно никакого урона для туристического сезона не будет, если он (форум. — Ред.) перенесется с апреля на май-июнь. Наоборот, открытие его через пару месяцев даст больше эффекта в плане продвижения туристической составляющей», — сказал он «КрымИнформу».

При этом он обратил внимание, что в настоящее время никто из участников не написал добровольный отказ от ЯМЭФ.

На сегодняшний день в Крыму под наблюдением с подозрением на новую коронавирусную инфекцию находятся 50 человек, прибывших из Китая.