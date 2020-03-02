Врачи каунасской Клиники неотложной медицины на странице учреждения в Facebook сообщили о краже медицинских масок и предупредили грабителей о том, что они находятся в группе риска

«Тем, кто в последние дни, покидая нашу клинику, в качестве благодарности тайно выносил наши медицинские маски со всеми коробками, хотели бы напомнить, что они не защищают от коронавируса. Даже напротив, многочисленные исследования показывают, что паника и стресс, которые заставляют вас действовать так нерационально, ослабляют наш иммунитет и повышают восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям», — пригрозили медики.

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«Вместо того чтобы отчаянно искать маски, которые не помогают, необычные дезинфицирующие средства, которые замечательно заменяет простое мыло, гречку, которую вы не едите, сходите порадуйтесь началу весны! Радость, как показывают исследования, укрепляет иммунитет», — пишут доктора.

Медики предлагают почаще мыть руки, избегать массового скопления людей в закрытых помещениях и придерживаться прочих рекомендаций Минздрава — «и все будет хорошо!»