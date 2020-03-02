Партию кокаина весом более 30 килограммов задержали оперативники СБУ в Морском торговом порту «Южный» в Одессе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ведомства

Банда украинцев организовала крупную нарколабораторию в Подмосковье © РИА Новости, Олег Золото | Перейти в фотобанк

Силовики обнаружили наркотики во время таможенного досмотра в контейнере с автомобилями, который прибыл в одесский порт еще в середине февраля.

Всего был изъят 31 брикет с кокаином стоимостью свыше 90 млн гривен (более 240 млн рублей).

Как сообщили в СБУ, часть товара наркоторговцы планировали контрабандой переправить в страны Европейского Союза.

Трех организаторов наркоторговли задержали в Киеве, один из них — иностранец.

По данным СБУ, члены группировки планировали организовать еще несколько поставок почти полтонны кокаина для сбыта на Украине и в Европе.