На Украину из Латинской Америки наркотик поставила одна из международных транснациональных преступных группировок.
Силовики обнаружили наркотики во время таможенного досмотра в контейнере с автомобилями, который прибыл в одесский порт еще в середине февраля.
Всего был изъят 31 брикет с кокаином стоимостью свыше 90 млн гривен (более 240 млн рублей).
Как сообщили в СБУ, часть товара наркоторговцы планировали контрабандой переправить в страны Европейского Союза.
Трех организаторов наркоторговли задержали в Киеве, один из них — иностранец.
По данным СБУ, члены группировки планировали организовать еще несколько поставок почти полтонны кокаина для сбыта на Украине и в Европе.