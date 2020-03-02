Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не видит трагедии в своей возможной отставке, хотя президент Владимир Зеленский пока не предлагал ему оставить пост. Об этом глава МИД Украины заявил 2 марта на брифинге

Ранее «Украинская правда» сообщила, что Верховная Рада может назначить нового министра иностранных дел, а также министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности.

«Есть много информации и все активно обсуждается, не только моя фамилия, но и других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Мы обещали служить народу Украины. Мы были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах более нет потребности, мы готовы продолжить заниматься чем-то другим. Никакой трагедии тут нет», — сказал Пристайко.

Названы украинские министры, которых отправят в отставку © Андрей Лубенский

В среду, 4 марта, пройдет внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором, помимо прочего, депутаты рассмотрят вопрос о деятельности МВД, САП, НАБУ и Офиса генпрокурора.