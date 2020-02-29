Министр обороны Украины Андрей Загороднюк не стал авторитетом для военных, как следствие - президент Владимир Зеленский не имеет у военных той поддержки, на которую хотел бы рассчитывать, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Ранее в этот день интернет-издание «Обозреватель» со ссылкой на свой источник сообщило о том, что Зеленский хочет уволить Загороднюка, а вместо него назначить генерал-майора в отставке Андрея Тарана.

«Возможно, это связано с тем, что Загороднюк для вооруженных сил не стал более-менее авторитетной фигурой. Зеленский чувствует, что среди вооруженных сил, среди силовиков он не имеет той поддержки, на которую хотел бы рассчитывать», — отметил Золотарев.

Загороднюк недостаточно эффективно руководил оборонным ведомством, хотя в отличие от многих других министров смог избежать громких скандалов, добавил Золотарев.

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