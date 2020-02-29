В украинских СМИ появляются сообщения о возможной отставке Кабинета министров и кадровых перестановках в силовых ведомствах. Политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру оценил вероятность такого развития событий и назвал пятерку наиболее вероятных кандидатов на пост главы правительства

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Эту информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Одним из главных вопросов должен стать кадровый. Также сообщалось, что премьер-министр Алексей Гончарук все же намерен уйти в отставку, и него место может прийти вице-премьер Денис Шмыгаль.

- Андрей, на ваш взгляд, зачем и почему Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады? С чем связана спешка?

— Очевидно, что отставка Богдана запустила процесс таких тектонических кадровых сдвигов. Зеленский понимает, что теперь кадровый вопрос превратился в вопрос его политического выживания — тем более что на носу местные выборы.

Не вместо, а вместе. Как остановить лавину, если рейтинг Зеленского начал движение вниз © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Если в прошлом году президент был мощнейшим электоральным паровозом, который позволил ввести в Верховную Раду никому абсолютно не известных «ноунеймов», то при стремительно ухудшающейся экономической ситуации, когда на пороге мировой экономический кризис, надо опираться на крепких профессионалов. Возможно, Зеленский это понял.

- По вашим прогнозам, будут ли поднимать вопрос отставки Гончарука? Якобы он хочет уйти, на его место называли многих претендентов. Есть ли у властей кандидатура на этот пост?

— Независимо от того, будет ли рассматриваться вопрос отставки премьера, вы видели информационный вброс по Тигипко.

Я рассматриваю это именно как вброс, потому что если бы вопрос был решен на 99%, не было бы такой искусственно генерированной «волны».

- Как вы считаете, если отставка Гончарука все же произойдет, кто станет главным претендентом на пост премьера? У вас есть своя пятерка возможных кандидатов?

— Я бы в первую очередь говорил бы о тандеме Тигипко-Хорошковский, Юрии Витренко, Олеге Дубине, ну и, возможно, этот новый фаворит Шмыгаль. Но его биографические особенности, деловые контакты вызывают очень много вопросов.

- Арахамия сказал, что Зеленский хочет «усилить» Кабмин, сделать его более опытным. Как вы считаете, кого из министров могут уволить и есть ли кандидатуры им на смену?

Профи вместо "соросят". Зеленский меняет правительство, за которое будет отвечать сам © kmu.gov.ua Валерий Геец, вместо главы Минздрава Скалецкой — известный медик Борис Тодуров, вместо генпрокурора Рябошапки — юрист Андрей Портнов, то страна от этого как минимум ничего не потеряет.

Профессионалы есть и среди молодых людей, но они не в фокусе, не имеют такого паблисити, их мало кто знает.

- Издание «Обозреватель» со ссылкой на свой источник сообщило о том, что Зеленский хочет отправить в отставку главу Минобороны Загороднюка, а вместо него назначить генерал-майора в отставке Андрея Тарана. С чем это может быть связано?

— Возможно, с тем, что Загороднюк для вооруженных сил не стал более-менее авторитетной фигурой. Зеленский чувствует, что среди вооруженных сил, среди силовиков он не имеет той поддержки, на которую хотел бы рассчитывать.

Есть достаточно много замечаний к Загороднюку относительно эффективности руководства Министерством обороны. Там нет таких скандалов, как у других министров, но есть много вопросов по существу.

- В повестке Рады также значится пункт заслушать отчет силовиков о «долгожданных посадках». Портнов намекал, что в отставку могут отправить главу НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапку. Как вы считаете, будут ли рассматривать их отставку и есть ли шансы на их увольнение?

— Действительно, есть разные версии причин созыва депутатов на внеочередное заседание. Больше говорили о том, что вопросы будут касаться силовиков — того же Рябошапки, Сытника.

Так же как и прочие представители грантоедской среды, Рябошапка показал крайне негативные результаты. По сути, за те месяцы, пока он руководил Генеральной прокуратурой, он ее институционально уничтожил, обнулил.

Возможно, именно в этом заключалась его миссия, но в сумме все это как раз — правительство, силовики — именно они принесли «черные шары» Зеленскому, именно они стали ключевым фактором снижения рейтинга президента.

Возможно, он понял, что тот, кто умеет себя эффективно презентовать, далеко не всегда умеет эффективно работать.

- Как вы считаете, будут депутаты рассматривать на внеочередном заседании изменения в конституцию, необходимые по минским соглашениям?

— Пока не берусь прогнозировать, дойдет ли до особого статуса Донбасса. Мне кажется, что там нет понимания, что делать дальше по минским соглашениям.

Все в слишком сыром, неподготовленном виде, чтобы выносить это в зал Верховной Рады.