Волонтер «АТО» и публицист Геннадий Друзенко на своей странице в ФБ 29 февраля выступил с угрозами в адрес известного юриста Андрея Портнова

Романенко: Бандера не заменит работающую эпидемиологическую службу © Facebook, Юрий Романенко

«Степан Бандера — не мой герой. Я всегда это публично признавал. Но Бандеру есть за что уважать. Человек умел убивать, страдать и в конце концов погибнуть за свои принципы, не изменив их», — пояснил Друзенко.

Никогда не поверю, пишет волонтер, что у Портнова охрана лучше министра внутренних дел межвоенной Польши Бронислава Перацкого или секретаря советского консульства во Львове Алексея Майлова, которые были убиты украинскими националистами.

В конце сообщения он обратился к тем, кто называет себя «бандеровцами» и призвал либо быть «настоящими последователями Бандеры», либо не упоминать его имя попусту.

Портнов в свою очередь ответил на эти угрозы, пояснив, что хотя у него и его единомышленников сегодня нет реальной власти, они еще жестче усилят свою работу по «тотальному загону и маргинализации» таких, как Друзенко, в последствии «стерев их с карты Украины».