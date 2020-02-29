Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 4 марта, рассмотрит кадровые вопросы. Об этом глава депутатской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил в эфире телеканала «Украина» 28 февраля

Шум в СМИ мог повлиять на возможное решение Зеленского относительно Тигипко — Фесенко © wikipedia.org Алексей Гончарук и весь Кабмин отправятся в отставку. В качестве возможного преемника Гончарука назывался бывший вице-премьер Сергей Тигипко.

«Действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования, что надвигается экономический кризис вроде бы, есть признаки, есть возможность эпидемии коронавируса, и надо Кабмин превратить фактически в штаб. Для того чтобы это стал штаб, надо сделать несколько кадровых решений в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным… Кого-то привлечь и кого-то изъять в том числе», — заявил Арахамия.

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Он отметил, что знает, о ком идет речь, но называть имена этих чиновников отказался, уточнив при этом, что кандидатура Тигипко не будет рассматриваться на пост главы правительства.

Кроме того, по словам главы фракции, на заседании будут рассмотрены законопроекты об обороне, которые уже три недели находятся на повестке дня парламента, но не рассматривались из-за блокирования Верховной Рады. Также будут заслушаны отчеты правоохранительных органов.