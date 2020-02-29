В одном из эпизодов популярного сериала «Сваты» в роли продюсера Наума снялся ближайший партнер бывшего комика, а ныне советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо Федор Гапоненко. Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 28 февраля

Украина.ру на Youtube Пять километров до войны: как живет российское приграничье