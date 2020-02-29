Человек Ермака. Сивохо претендует на место в новом правительстве Украины
Человек Ермака. Сивохо претендует на место в новом правительстве Украины
© Facebook, Сергей Сивохо
«Это популярный КВНщик из Донецка, шоумен и в свое время руководитель радиостанции "Мега". Вместе с Сергеем Сивохо они в конце прошлого века были стержневыми игроками команды КВН Донецкого политеха, а затем уникальной сборной Дрим-Тим. Только потом Сивохо в украинские политики подался, а Гапоненко остался на донецкой стороне», — говорится в сообщении.