Допрос лидера «Европейской солидарности» длился шесть часов. Порошенко допрашивали как свидетеля по делу о незаконном назначении судей.
Защита бывшего президента решила оспорить постановление о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос.
«Мы обратились в Высший совет правосудия, кроме того, мы обратились к правоохранительным органам с требованием привлечь лиц, принимавших участие в организации этих неправосудных определений о приводе к установленной законом ответственности», — рассказал адвокат Игорь Головань.
Петр Порошенко около 30 раз не являлся на встречу со следователями. После этого суд разрешил силой приводить политика в ГБР.