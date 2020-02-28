Дубинский прорвался в здание ГБР, где проходит допрос Порошенко
Дубинский прорвался в здание ГБР, где проходит допрос Порошенко
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Допрос лидера «Европейской солидарности» длился шесть часов. Порошенко допрашивали как свидетеля по делу о незаконном назначении судей.

Защита бывшего президента решила оспорить постановление о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос.

«Мы обратились в Высший совет правосудия, кроме того, мы обратились к правоохранительным органам с требованием привлечь лиц, принимавших участие в организации этих неправосудных определений о приводе к установленной законом ответственности», — рассказал адвокат Игорь Головань.

Петр Порошенко около 30 раз не являлся на встречу со следователями. После этого суд разрешил силой приводить политика в ГБР.

 