Следователи не вручили подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко, который в пятницу. 28 февраля, приходил на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на адвокатов Порошенко

Дубинский прорвался в здание ГБР, где проходит допрос Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Защита бывшего президента решила оспорить постановление о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос.

«Мы обратились в Высший совет правосудия, кроме того, мы обратились к правоохранительным органам с требованием привлечь лиц, принимавших участие в организации этих неправосудных определений о приводе к установленной законом ответственности», — рассказал адвокат Игорь Головань.

Петр Порошенко около 30 раз не являлся на встречу со следователями. После этого суд разрешил силой приводить политика в ГБР.