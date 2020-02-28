Депутат Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук требует привлечения виновных к ответственности за то, что напали на депутата фракции в Львове. Об этом 28 февраля сообщается на сайте партии

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«Преступные действия представителей "Нацкорпуса" (неонацистская организация. — Ред.), ветеранов АТО и радикалов из националистических организаций были направлены против народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Натальи Королевской, которая достойно ответила на все выпады… Уверен, что все виновные… должны быть привлечены к уголовной ответственности, — заявил Медведчук.

Также он отметил, что местная власть попустительствует тому, что радикалы вольготно чувствуют себя не просто где-то на улице, а на официальном заседании парламентского комитета, в здании центрального органа исполнительной власти области.