Он отметил, что провокаторы сорвали выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, проходившее во Львовской областной государственной администрации.
«Преступные действия представителей "Нацкорпуса" (неонацистская организация. — Ред.), ветеранов АТО и радикалов из националистических организаций были направлены против народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Натальи Королевской, которая достойно ответила на все выпады… Уверен, что все виновные… должны быть привлечены к уголовной ответственности, — заявил Медведчук.
Также он отметил, что местная власть попустительствует тому, что радикалы вольготно чувствуют себя не просто где-то на улице, а на официальном заседании парламентского комитета, в здании центрального органа исполнительной власти области.