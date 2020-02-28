Стремительно ухудшающаяся ситуация на Украине требует немедленной замены правительства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Рудяков: Украине нужна не кадровая перестановка, а кадровая революция © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«На Украине не просто созрела необходимость замены правительства, она уже перезрела… Кадровая ставка на друзей президента по школе, соратников по развлекательному бизнесу и выпускников грантовых программ, тех, кого грубовато называют соросятами, не сработала», — рассказал Рудяков.

Политолог считает, что в отставку Кабмин Гончарука уйдет в середине апреля, если до этого на Украине не возникнет чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией коронавируса

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