По словам собеседника издания, нынешнее украинское правительство совершенно беспомощно и не контролирует ситуацию в стране.
«На Украине не просто созрела необходимость замены правительства, она уже перезрела… Кадровая ставка на друзей президента по школе, соратников по развлекательному бизнесу и выпускников грантовых программ, тех, кого грубовато называют соросятами, не сработала», — рассказал Рудяков.
Политолог считает, что в отставку Кабмин Гончарука уйдет в середине апреля, если до этого на Украине не возникнет чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией коронавируса
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