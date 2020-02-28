- Павел Николаевич, главной политической темой, вернее, слухом недели стали новости о якобы готовящейся смене премьер-министра и всего Кабмина. Называют фамилии Тигипко, Хорошковского, Дубины. Как вы считаете, действительно ли стоит ждать скорой смены премьера, или это кому-то выгодные «вбросы»?
— На «вброс» это не похоже, слишком основательно. Технология «вброса» по-другому выглядит. Кроме того, есть инсайдерская информация из разных источников о том, что идут консультации начиная с новогодних праздников и по фигуре премьера, и по составу правительству. Поэтому мне кажется, что это возможно.
Единственное, до конца первого квартала не будет смены правительства. Думаю, ее следует ожидать к середине апреля, если только не придет коронавирус.
В Белоруссии зафиксировали один случай, к нам он может прийти через несколько дней. Тогда правительство полетит под горячую руку.
Здесь есть один важный момент. На Украине не просто созрела необходимость замены правительства, она уже перезрела. На Украине достаточно серьезная ситуация, и она продолжает ухудшаться с каждой неделей.
У нас в принципе правительство не очень контролирует то, что происходит в стране, а нынешнее совершенно беспомощно. Кадровая ставка на друзей президента по школе, соратников по развлекательному бизнесу и выпускников грантовых программ, тех, кого грубовато называют соросятами, не сработала.
Нужна не просто кадровая перестановка, а кадровая революция. Почему среди кандидатов три человека — это старая гвардия даже по возрасту. Сергей Тигипко вроде бы побеждает, он и будет назначен премьер-министром.
Это люди, которые подтвердили свой профессионализм, пусть даже работая на разные политические силы.
Второе, у них есть доверие от общества. Например, министр охраны здоровья (Зоряна Скалецкая. — Ред.), которая сидит в карантине по собственной дурной воле. Даже те вещи, которые она делала правильно во время нашего позорного инцидента в Новых Санжарах, вызывали не ту реакцию, которую должны были вызывать. Потому что нет доверия в обществе.
И последнее, это кризисные менеджеры. Мы в кризисе глубоком. Нужны люди, которые могут работать по 24 часа и давать хотя бы 30-процентный результат своей деятельности.
Ряд фамилий уже фигурирует, в том числе и по финансово-экономическому блоку. Хотя Министерство финансов остается без изменений, потому что Маркарова, которая там сидит, это ставленница настолько серьезных сил, что не в компетенции Зеленского ее убирать.
Есть еще в силовом блоке Генеральная прокуратура, которая пока не фигурирует, но против генпрокурора Рябошапки уже ведется кампания. Думаю, там самые неожиданные фигуры могут всплыть, например, Андрей Портнов. Он кризисный менеджер, известный человек и мог бы навести порядок в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.
- Европейский суд по правам человека признал закон о люстрации 2014 года нарушающим права граждан. Значит, все иски, поданные уволенными согласно нормам закона, автоматически считаются удовлетворенными. На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация с люстрацией?
— Процесс будет идти так же, как и до этого. Наши откажутся выполнять, потому что это очень болезненный вопрос для власти, и для люстраторов, и для их наследников. Кроме того, он финансово-затратный процесс.
Насколько я понимаю позицию официального Киева, будет как с Минскими соглашениями. То есть будут говорить, что мы европейцы, ЕСПЧ — это для нас последняя инстанция, но реально власти Украины будут всячески затягивать исполнение решений, которые уже приняты.
Этот вопрос уже пятый год рассматривается в Конституционном суде, и до сих пор нет решения. Модель киевского выполнения Минских соглашений будет применена и здесь. Украинское «выполнение» на самом деле является грубейшим невыполнением.
- У Зеленского продолжает падать рейтинг. Согласно свежему опросу КМИС, поддержка главы государства впервые опустилась ниже 50% и составила 47%. Почему падают рейтинги Зеленского? Насколько это важно? И как Зеленский будет реагировать?
— У Зеленского люди работают над этим. Для них это первостепенная задача. Они ради рейтинга гробят страну.
Пока что это некритическое падение рейтинга. Это заметное падение по сравнению с теми космическими цифрами, которые у Зеленского были, когда он побеждал на выборах.
Для любого руководителя государства поддержка около 50% — это вполне приемлемый результат, тем более в такой стране, как наша, где особых достижений нет ни у кого из власти, включая президента.
В то же время Зеленский остается ведущим политиком. Вокруг него не вырос никто, у кого была хотя бы соотносимая цифра. У всех остальных рейтинг в два-три раза ниже. То есть у него конкурентов пока нет из политического класса.
Люди в нем разочаровываются, но вместе с тем люди не очарованы никем другим. Это пока что даже не звоночек, это тенденция, которую нужно отслеживать.
Насколько я знаю, у президента рейтингом занимаются серьезные люди. Они готовят какие-то действия, в том числе замену правительства. Замена правительства не добавит баллов Зеленскому, но приостановит падение его рейтинга.