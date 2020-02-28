Слухи о возможной отставке Кабинета министров, проигрыш Украины в Европейском суде по правам человека и падение рейтинга Владимира Зеленского. Главные политические события недели в интервью изданию Украина.ру прокомментировал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива», украинский политолог Павел Рудяков

- Павел Николаевич, главной политической темой, вернее, слухом недели стали новости о якобы готовящейся смене премьер-министра и всего Кабмина. Называют фамилии Тигипко, Хорошковского, Дубины. Как вы считаете, действительно ли стоит ждать скорой смены премьера, или это кому-то выгодные «вбросы»?

— На «вброс» это не похоже, слишком основательно. Технология «вброса» по-другому выглядит. Кроме того, есть инсайдерская информация из разных источников о том, что идут консультации начиная с новогодних праздников и по фигуре премьера, и по составу правительству. Поэтому мне кажется, что это возможно.

Единственное, до конца первого квартала не будет смены правительства. Думаю, ее следует ожидать к середине апреля, если только не придет коронавирус.

В Белоруссии зафиксировали один случай, к нам он может прийти через несколько дней. Тогда правительство полетит под горячую руку.

Кабмин Гончарука — правительство, сорвавшее стоп-кран украинской экономики, нащупало кадровое дно © Julia Berezovska/ Press office NBU

У нас в принципе правительство не очень контролирует то, что происходит в стране, а нынешнее совершенно беспомощно. Кадровая ставка на друзей президента по школе, соратников по развлекательному бизнесу и выпускников грантовых программ, тех, кого грубовато называют соросятами, не сработала.

Нужна не просто кадровая перестановка, а кадровая революция. Почему среди кандидатов три человека — это старая гвардия даже по возрасту. Сергей Тигипко вроде бы побеждает, он и будет назначен премьер-министром.

Это люди, которые подтвердили свой профессионализм, пусть даже работая на разные политические силы.

Второе, у них есть доверие от общества. Например, министр охраны здоровья (Зоряна Скалецкая. — Ред.), которая сидит в карантине по собственной дурной воле. Даже те вещи, которые она делала правильно во время нашего позорного инцидента в Новых Санжарах, вызывали не ту реакцию, которую должны были вызывать. Потому что нет доверия в обществе.

И последнее, это кризисные менеджеры. Мы в кризисе глубоком. Нужны люди, которые могут работать по 24 часа и давать хотя бы 30-процентный результат своей деятельности.

Ряд фамилий уже фигурирует, в том числе и по финансово-экономическому блоку. Хотя Министерство финансов остается без изменений, потому что Маркарова, которая там сидит, это ставленница настолько серьезных сил, что не в компетенции Зеленского ее убирать.

Есть еще в силовом блоке Генеральная прокуратура, которая пока не фигурирует, но против генпрокурора Рябошапки уже ведется кампания. Думаю, там самые неожиданные фигуры могут всплыть, например, Андрей Портнов. Он кризисный менеджер, известный человек и мог бы навести порядок в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.

- Европейский суд по правам человека признал закон о люстрации 2014 года нарушающим права граждан. Значит, все иски, поданные уволенными согласно нормам закона, автоматически считаются удовлетворенными. На ваш взгляд, как будет развиваться ситуация с люстрацией?

— Процесс будет идти так же, как и до этого. Наши откажутся выполнять, потому что это очень болезненный вопрос для власти, и для люстраторов, и для их наследников. Кроме того, он финансово-затратный процесс.

ЕСПЧ признал люстрацию нарушающей права человека. Украине придется платить и каяться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Этот вопрос уже пятый год рассматривается в Конституционном суде, и до сих пор нет решения. Модель киевского выполнения Минских соглашений будет применена и здесь. Украинское «выполнение» на самом деле является грубейшим невыполнением.

- У Зеленского продолжает падать рейтинг. Согласно свежему опросу КМИС, поддержка главы государства впервые опустилась ниже 50% и составила 47%. Почему падают рейтинги Зеленского? Насколько это важно? И как Зеленский будет реагировать?

— У Зеленского люди работают над этим. Для них это первостепенная задача. Они ради рейтинга гробят страну.

Пока что это некритическое падение рейтинга. Это заметное падение по сравнению с теми космическими цифрами, которые у Зеленского были, когда он побеждал на выборах.

Профи вместо "соросят". Зеленский меняет правительство, за которое будет отвечать сам © kmu.gov.ua

В то же время Зеленский остается ведущим политиком. Вокруг него не вырос никто, у кого была хотя бы соотносимая цифра. У всех остальных рейтинг в два-три раза ниже. То есть у него конкурентов пока нет из политического класса.

Люди в нем разочаровываются, но вместе с тем люди не очарованы никем другим. Это пока что даже не звоночек, это тенденция, которую нужно отслеживать.

Насколько я знаю, у президента рейтингом занимаются серьезные люди. Они готовят какие-то действия, в том числе замену правительства. Замена правительства не добавит баллов Зеленскому, но приостановит падение его рейтинга.