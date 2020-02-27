Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал NewsOne за высказывание одного из ведущих, обвинившего власть в разжигании конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора в четверг, 27 февраля

Атака на свободу слова. Как в Украине будут контролировать СМИ и журналистов © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк постановил, что в словах ведущего программы «Я так думаю» Руслана Коцабы «содержатся признаки призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти».

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Регулятор привел высказывание Коцабы, которое стало поводом для проверки.

«И никакие эти все форматы — женевский, нормандский, минский, разнообразные формулы Штайнмайера и тому подобное. Они не ликвидируют последствий тогдашнего конфликта. Только выявление истинных причин конфликта даст нам правильную форму для устранения этого гражданского конфликта. Достаточно, знаете уже, разделения: наши-ваши, ватники-вышеватники, сталинцы-ленинцы-бандеровцы. Пора, наконец, возвращаться в правовое поле. То есть конституционно или неконституционно, законно или незаконно — вот такие критерии и одновременно ключик к решению проблемы Донбасса. Господин Зеленский, как и в свое время П. А. Порошенко, как мантру повторяет: «Мир, мир на Донбассе», но война продолжается. Военный бюджет не сокращается. Шестой год, представьте себе, шестой год, ничего не меняется. Пора уже господину Зеленскому определиться — он продолжает кровавую вакханалию предыдущей банды или все же хочет войти в учебники по новейшей истории Украины как миротворец, который принес мир на Донбасс, а следовательно, всем нам, украинцам…» — сказал журналист в эфире телепрограммы.

По итогам проверки телеканалу было направлено предупреждение, а также выписан штраф в размере 105 тысяч 625,50 гривны (280,5 тысячи рублей).