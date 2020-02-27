Гулузаде также отметил, что прогнозы по росту потока туристов в Азербайджан в этом году могут не оправдаться.
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«Ранее в этом году мы прогнозировали, что количество туристов, приезжающих в Азербайджан, увеличится на 10%. Сейчас мы корректируем эту цифру ввиду глобальных причин», — отметил он.
Ранее в Грузии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом. Зараженный — гражданин Грузии, который вернулся в страну из Ирана через Азербайджан. В настоящее время он и его попутчики госпитализированы.