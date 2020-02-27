Эпидемия китайского коронавируса может положительно сказаться на внутреннем туризме в Азербайджане – местные жители попросту боятся покидать страну. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, передает «Азербайджан 24» в четверг, 27 февраля

Коронавирус несётся по миру. Но в России и Украине пока всё в порядке © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк отметил, что прогнозы по росту потока туристов в Азербайджан в этом году могут не оправдаться.

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«Ранее в этом году мы прогнозировали, что количество туристов, приезжающих в Азербайджан, увеличится на 10%. Сейчас мы корректируем эту цифру ввиду глобальных причин», — отметил он.

Ранее в Грузии зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом. Зараженный — гражданин Грузии, который вернулся в страну из Ирана через Азербайджан. В настоящее время он и его попутчики госпитализированы.