Наиболее вероятными природными резервуарами для вируса являются летучие мыши, но считается, что он преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.
Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы.
Также исследования показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность, свет.
По состоянию на утро 27 февраля общее количество погибших от пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, возросло почти до 3 тысяч человек.