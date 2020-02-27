Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса. Об этом 27 февраля сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины

Первый заболевший в Эстонии: коронавирус добрался до Прибалтики © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы.

Также исследования показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность, свет.

По состоянию на утро 27 февраля общее количество погибших от пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, возросло почти до 3 тысяч человек.