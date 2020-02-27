Официальный Киев давно смирился с возвращением Крыма в состав России, но делает различные заявления о его возвращении, чтобы повысить свою значимость на Западе. Об этом рассказал вице-спикер регионального парламента Владимир Бобков 27 февраля в комментарии РИА Новости

«Было чистилище, но не было рая» — Выдрин о будущем Крыма и Донбасса © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева, который состоит из 12 шагов.

Последним пунктом является то, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит. Каким образом «выскользнет» полуостров и как именно Украина его «перехватит», он уточнять не стал.

«В голове у украинских властей вертится только вопрос о том, как что-то вырвать, выторговать у России и повысить свою значимость в глазах заокеанских кураторов. Поэтому и делаются различные несуразные заявления о существовании каких-то планов по возвращению полуострова», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Крым постепенно на уровне народной дипломатии, бытовых и бизнес-контактов выходит из искусственно созданной изоляции, и в реальной жизни никто уже не считает полуостров украинской территорией.

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