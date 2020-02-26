Вероятные исполнители убийства журналиста Павла Шеремета отказались участвовать в следственных экспертизах, несмотря на данное ранее публичное обещание сотрудничать со следствием. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба МВД Украины

Одна из подозреваемых, медсестра Яна Дугарь, отказалась давать показания на допросах, а также проходить почерковедческую и судебно-психиатрическую экспертизы.

«Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко — от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертизы. Кроме того, и Андрей Антоненко, и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса», — говорится в сообщении.

Все трое отказались проходить допрос на детекторе лжи.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, в котором он находился, был взорван.

Пятерых подозреваемых, среди которых есть участники силовой операции в Донбассе, Нацполиция задержала в декабре прошлого года.