Ранее Богдан опубликовал пост в Facebook спустя две недели после увольнения с должности, в котором поблагодарил коллег за общий труд и сообщил, что все средства, которые он получил, будучи главой Офиса президента, отправил на благотворительность. В конце своего сообщения Богдан добавил — «до скорых встреч».
«Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан возвращается. Он решил войти в игру по премьерскому кейсу, ведь с [Владимиром] Зеленским они еще осенью обсуждали такой вариант», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Богдан намеренно сделал акцент на том, что всю зарплату он отдал на благотворительность, чтобы поднять свой рейтинг.