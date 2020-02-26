Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является еще одним кандидатом на должность премьера страны. Об этом 26 февраля сообщает Telegram-канал «Легитимный»

Андрей Богдан. Биографическая справка © Facebook, Андрей Богдан

«Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан возвращается. Он решил войти в игру по премьерскому кейсу, ведь с [Владимиром] Зеленским они еще осенью обсуждали такой вариант», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Богдан намеренно сделал акцент на том, что всю зарплату он отдал на благотворительность, чтобы поднять свой рейтинг.