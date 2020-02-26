Отношения между украинскими заробитчанами в Польше и местным населением осложнились после волны протестов против коронавирусного карантина в Полтавской области Украины. Об этом говорится в письме одного из украинских гастарбайтеров, которое 26 февраля на своей странице «Вконтакте» опубликовал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко

Из соображений безопасности Журавко не стал называть имя автора письма.

По словам его собеседника, если ранее украинцы чувствовали неприязнь из-за реабилитации нацистских пособников на Украине, то после беспорядков под Полтавой их стали открыто ненавидеть.

«Все газеты, телевидение, пестрят, как украинцы обошлись со своими же украинцами. Просто нас здесь все больше перестали уважать. Там, где я работаю, если ко мне еще более-менее, то к простым рабочим с Украины после этого скандального украинского коронавируса стали относиться как к курве, свиньям и рабам», — говорится в письме.

Приятель Журавко, которого недавно выгнали из польского бара, собирается уехать на работу из Польши в Германию.

Ляшко возглавил борьбу с коронавирусом на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

В стычках с протестующими ранения получили девять сотрудников Нацгвардии.

Во вторник, 25 февраля, суд арестовал четырех подозреваемых в массовых беспорядках.