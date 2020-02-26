Из соображений безопасности Журавко не стал называть имя автора письма.
По словам его собеседника, если ранее украинцы чувствовали неприязнь из-за реабилитации нацистских пособников на Украине, то после беспорядков под Полтавой их стали открыто ненавидеть.
«Все газеты, телевидение, пестрят, как украинцы обошлись со своими же украинцами. Просто нас здесь все больше перестали уважать. Там, где я работаю, если ко мне еще более-менее, то к простым рабочим с Украины после этого скандального украинского коронавируса стали относиться как к курве, свиньям и рабам», — говорится в письме.
Приятель Журавко, которого недавно выгнали из польского бара, собирается уехать на работу из Польши в Германию.
Жители поселка Новые Санжары под Полтавой забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая гражданами Украины и других стран, чтобы не пропустить их в санаторий, где они должны были проходить двухнедельный карантин по коронавирусу.
В стычках с протестующими ранения получили девять сотрудников Нацгвардии.
Во вторник, 25 февраля, суд арестовал четырех подозреваемых в массовых беспорядках.