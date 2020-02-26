Кабинет министров, который придет на смену нынешнему правительству Украины, в первую очередь займется восстановлением управляемости в стране. Об этом 26 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Алексей Гончарук в ближайшее время уйдет в отставку, а главой Кабмина вместо него будет Сергей Тигипко.

Если смена власти произойдет, то новому правительству придется заняться наполняемостью бюджета и социальной политикой, полагает Якубин.

«То есть задача нового правительства будет в первую очередь состоять в том, чтобы от разных презентаций перейти к восстановлению системы управления исполнительной власти. Потому что сейчас заметно, что есть эрозия этой системы, и складывается впечатление, что люди, которые пришли к власти не понимают, как работает государственная машина, и, соответственно, они и не способны скорректировать этот механизм», — сказал эксперт.

Алексей Гончарук на брифинге заявил, что не собирается покидать свой пост премьер-министра и объяснил слухи о своей отставке местью со стороны коррупционеров.