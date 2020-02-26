Как отмечается, гонконгский артист мог заразиться коронавирусом на одной из частных вечеринок.
На этом вечере у одного из гостей, 48-летнего сотрудника полиции, диагностировали вирус COVID-19. После этого 65-летнего актера также отправили в карантин.
Ранее он обещал один миллион юаней (более $145 тыс.) создателю лекарства от нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Актер сказал, что не хочет, чтобы его соотечественники противостояли вирусу до смерти, и выразил надежду на то, что «лекарство все же можно будет создать максимально быстро».