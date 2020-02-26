Главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины стал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом на брифинге по итогам заседания Кабинета министров 26 февраля сообщил глава правительства Алексей Гончарук, передает Vesti.ua

Украина опомнилась и готовится противостоять проникновению коронавируса © AFP, STR | AFP, STR | Перейти в фотобанк

С просьбой возобновить деятельность СЭС Совет национальной безопасности и обороны обратился к Минздраву 11 февраля.

«Мы сегодня, для того чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины такого заболевания, назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны», — рассказал Гончарук.

Украинские власти решили организовать проверку температуры у всех пассажиров, которые въезжают на Украину из Италии, где, по разным данным, жертвами эпидемии стали от трех до семи человек.