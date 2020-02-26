На Украине пока не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, однако власти страны решили возродить санитарно-эпидемиологическую службу, которую ликвидировали в 2017 году.
С просьбой возобновить деятельность СЭС Совет национальной безопасности и обороны обратился к Минздраву 11 февраля.
«Мы сегодня, для того чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины такого заболевания, назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны», — рассказал Гончарук.
Украинские власти решили организовать проверку температуры у всех пассажиров, которые въезжают на Украину из Италии, где, по разным данным, жертвами эпидемии стали от трех до семи человек.