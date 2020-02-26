Исполняющий обязанности председателя правления украинской компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил, что уходит в отставку из-за блокирования деятельности компании действиями или бездействием Минэнерго Украины. Он написал об этом на своей странице в Facebook 26 февраля

Глава «Укрэнерго» Ковальчук покидает свой пост © Facebook/НЕК "Укренерго" Алексей Оржель рассказал о политическом решении сменить руководство стратегических предприятий на Украине, в том числе в компаниях «Нафтогаз Украины» и «Укрэнерго».

При этом Ковальчук заявил, что решение об отставке он принял сам — оно было непростым и обдумывалось несколько месяцев. Связано же оно, по его словам, с нынешней политикой в отрасли, а особенно с политизацией экономических процессов на рынке электроэнергетики.

«С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго"… Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях», — заявил Ковальчук.

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При этом он отметил, что гордится результатами, которых удалось достичь за годы, когда он возглавлял компанию, а именно ростом производительности труда, увеличением средней зарплаты персонала, объемами строительства и модернизации магистральной сети и количество проектов на стадии реализации.