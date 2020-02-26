Президент США Дональд Трамп 26 февраля продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в уведомлении, которое президент направил в конгресс

Евросоюз расширил антироссийские санкции © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

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Санкции против России по ситуации на Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже — 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года — санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.