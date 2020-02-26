Композитор и общественный деятель Владимир Быстряков на днях рассказал изданию Украина.ру, с чем связана резкая активизация военных действий на границе Украины с Луганской и Донецкой Народными Республиками

Коломойский организовал производство оружия на Западной Украине © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Этим он объясняет активизацию оппонентов украинского лидера.

«С другой стороны, Зеленский — это человек, который ничего не решает. Да, он сейчас поменял главу своего офиса, чем укрепил позиции [Игоря] Коломойского. Это позитивно, потому что пусть уж лучше будет Коломойский, чем [Джордж] Сорос. Рядом с Соросом Коломойский — просто чеховский интеллигент», — добавил композитор.

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