Обладательница титула «Мисс Азербайджан-2019» Семра Гусейнова опубликовала в соцсетях свои фото и видео топлес в центре Сингапура с подписью «кайф свободы», однако ей грозит тюрьма и большой штраф

«Название города происходит от санскритских слов синга («лев») и пура («город»), так как, по одной из легенд, имя городу дал принц Санг Нила Утама, встретивший в джунглях льва. Принц достал меч и приготовился к бою, но, посмотрев друг другу в глаза, лев и принц разошлись с миром, не причинив друг другу вреда», — написала она в Instagram.

Последние дни модель отдыхает в этом городе Юго-Восточной Азии, где, как пишут все руководства для туристов, нельзя появляться голышом не только на улицах, но даже у себя дома, не зашторив плотно окна, — это приравнивается к порнографии.

Штраф за такое поведение составляет $2000, кроме того, придется отсидеть три месяца в местной тюрьме. Но модель, судя по всему, надеется избежать ответственности либо ничего не знала об особенностях сингапурских законов.