Певица украинского происхождения Лолита Милявская в своем Instagram резко ответила подписчице, которая обвинила ее в использовании фонограммы на концертах. Нелестный комментарий девушка оставила под видеороликом, который Лолита опубликовала на своей странице 24 февраля

В субботу, 22 февраля, Лолита выступила в немецком Пфорцхайме, а 23 февраля — в Берлине. В Instagram артистка выложила небольшой видеоотчет о том, как прошли оба мероприятия и поблагодарила поклонников за теплый прием.

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Несмотря на то что большинство подписчиков хвалили ее выступление, нашлись и недоброжелатели.

«Как обычно, под фонограмму, как-то услышала Лолиту вживую — пипец, уже нет голоса, или была не в голосе», — написала одна из подписчиц.

Лолита не стала игнорировать не очень лестный комментарий в свой адрес.

«За базар отвечаешь?» — ответила певица.

Ранее Лолита взбудоражила подписчиков фото поцелуя с российским певцом Николаем Басковым. В комментариях Милявская пошутила, что с Басковым они «давно женаты».