В субботу, 22 февраля, Лолита выступила в немецком Пфорцхайме, а 23 февраля — в Берлине. В Instagram артистка выложила небольшой видеоотчет о том, как прошли оба мероприятия и поблагодарила поклонников за теплый прием.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Краткий отчёт для любимого зрителя из двух городов Пфорцхайм и Берлин🙏 Спасибо Вам за теплейший приём, за Спасибо после концерта 🙏 За то, что долго не могли успокоиться после и вызывали на бис 🙏 Всё, что снято из-за кулис, не передаёт атмосферу зала по звуку и свету), но это рабочие моменты, неподчищенные и живые 🙏 Ещё раз, Спасибо!! А мы поехали дальше!!!✌
Несмотря на то что большинство подписчиков хвалили ее выступление, нашлись и недоброжелатели.
«Как обычно, под фонограмму, как-то услышала Лолиту вживую — пипец, уже нет голоса, или была не в голосе», — написала одна из подписчиц.
Лолита не стала игнорировать не очень лестный комментарий в свой адрес.
«За базар отвечаешь?» — ответила певица.
Ранее Лолита взбудоражила подписчиков фото поцелуя с российским певцом Николаем Басковым. В комментариях Милявская пошутила, что с Басковым они «давно женаты».