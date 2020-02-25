В Харькове отменили спектакль с участием российского актера Михаила Полицемайко, сыгравшего одну из ролей в украинском сериале «Слуга народа». Об этом во вторник, 25 февраля, сообщило издание Depo.Харьков со ссылкой на активистов общественной организации «Свитанок»

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«Концерт крымнашиста Полицеймако в Харькове отменен. Несколько дней назад мы отправили обращение в СБУ и ГПСУ (Госпогранслужба — ред.) и результат уже есть. Спектакля в Харькове не будет», — заявили активисты.

Стоит отметить, что Полицемайко принимал участие в съемках второго сезона сериала «Слуга народа» с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Российский актер сыграл министра иностранных дел Греции.

За последние месяцы украинские пограничники не пустили в страну нескольких российских актеров, в том числе Марата Башарова и Елену Корикову.