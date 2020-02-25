Отмечается, что данные Полицемайко были занесены в базу «Миротворец» по той причине, что актер дважды выступал в Крыму, который Украина по прежнему считает своей территорией — в 2015 и 2017 году.
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«Концерт крымнашиста Полицеймако в Харькове отменен. Несколько дней назад мы отправили обращение в СБУ и ГПСУ (Госпогранслужба — ред.) и результат уже есть. Спектакля в Харькове не будет», — заявили активисты.
Стоит отметить, что Полицемайко принимал участие в съемках второго сезона сериала «Слуга народа» с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Российский актер сыграл министра иностранных дел Греции.
За последние месяцы украинские пограничники не пустили в страну нескольких российских актеров, в том числе Марата Башарова и Елену Корикову.