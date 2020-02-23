В Казахстане есть определенные трения между казахами и русскими, но главным образом на бытовом уровне и не в огромных масштабах. Об этом рассказал директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв в интервью изданию Украина.ру

Политолог Чеботарёв: В Казахстане к Китаю всегда было неоднозначное отношение

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Например, по его словам, в 2014 году на фоне украинского кризиса отдельные общественные деятели, ученые и журналисты поднимали вопросы относительно доверия к русским Казахстана, можно ли их считать «пятой колонной»» РФ или нет.

«Но практически все подобные рассуждения имеют небольшие временные рамки. Во всяком случае, без этнической мобилизации против русских со всеми вытекающими отсюда последствиями», — пояснил Чеботарев.

Что касается русского языка, добавил политолог, то он продолжает оставаться одним из официально признанных языков, уступая казахскому по статусу, притом что большая часть населения Казахстана разговаривает на русском языке

Полную версию интервью можно прочитать здесь.